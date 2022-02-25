В связи с обострением ситуации в Одессе введён комендантский час. Его действие длится с 23:00 до 05:00. Кроме того,комендантский час введен и во Львовской области - с 22:00 до 6:00.

"Страна" публиковала список украинских городов, в которых ввели комендантский час. Теперь перечень пополнился Одессой и Львовской областью.

Напомним, что 24 февраля в Украине ввели военное положение. Это значит, что на дорогах появятся блокпосты на въездах-выездах из города, на которых будут проверять транспорт и документы.

Также по усмотрению властей в регионах с военным положением могут установить особый режим въезда-выезда, комендантский час.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.