18 человек погибли в результате в результате удара по воинской части в Одесской области. Также сообщается, что есть раненые. Об этом сообщает Одесская ОГА.

По данным местной власти, 18 человек погибли в результате удара по воинской части в селе Липецкое, Подольского района.

"Как сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области, по состоянию на 11:00 силами сотрудников ГСЧС из-под завалов спасены 6 человек, госпитализированы в Подольскую городскую больницу. Один из спасенных, к сожалению, скончался в больнице. Погибли 18 человек (8 мужчин, 10 женщин). В настоящее время продолжается разбор завалов", - говорится в сообщении.

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.

В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары.

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