В порту Южный ракетным ударом подбили корабль
На якорной стоянке порта Южный подбито судно Namura Queen, флаг Панама. Предположительно был нанесен ракетный удар.
Об этом сообщил совладелец группы терминалов TIS Андрей Ставницер в Фейсбук.
"Жертв нет, есть один пострадавший. Есть вероятность, что дымит машинное отделение – не точная информация. P&O Maritime Ukraine отправился на помощь", - сказано в сообщении.
Напомним, 24 февраля в СМИ сообщили, что в Черном море в 50 милях от Одессы в турецкий корабль попала бомба.
Также сообщалось, что под Одессой в результате удара по воинской части погибли 10 женщин и 8 мужчин.
Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.
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