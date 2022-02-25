На якорной стоянке порта Южный подбито судно Namura Queen, флаг Панама. Предположительно был нанесен ракетный удар.

Об этом сообщил совладелец группы терминалов TIS Андрей Ставницер в Фейсбук.

"Жертв нет, есть один пострадавший. Есть вероятность, что дымит машинное отделение – не точная информация. P&O Maritime Ukraine отправился на помощь", - сказано в сообщении.

Напомним, 24 февраля в СМИ сообщили, что в Черном море в 50 милях от Одессы в турецкий корабль попала бомба.

Также сообщалось, что под Одессой в результате удара по воинской части погибли 10 женщин и 8 мужчин.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киеве за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.