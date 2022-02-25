МВД Украины подтверждает, что Конотоп окружен российскими войсками, в Сумах идут уличные бои.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире "Украина 24", пишет 112ua.tv.

"В городе Сумы нам удается удерживать ситуацию, по сути идут уличные бои, по сути ситуация очень сложная", - сказал Денисенко.

Денисенко также заявил, что город Конотоп окружен российскими войсками.

"В Ахтырке продолжают бои, но Нацгвадия и тероборона держат оборону и прочно стоят на своих позициях", - заявил Денисенко.

Ночью о сложной ситуации в Конотопе сообщал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

"На сегодняшний день в кольцо взят город Конотоп, город Ахтырка героически дважды отразила враждебное наступление.К сожалению, населенные пункты Сумской области осаждены. Техника из города Сум вышла в направлении города Киева, очень много техники, которая прошла транзитом, направляется на западное направление", - заявлял он в видеообращении в Facebook.

Видео, как российская техника идёт по Сумской области на Ахтырку публикуют в соцсетях.

Напомним, в сторону Киева движутся механизированные колонны России, технику заметили к северу от Вышгорода.

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