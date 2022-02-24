Сегодня, 24 февраля, Россия задействовала баллистические ракеты во время "военной операции" в Украине. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ в Facebook.

Первая информация о ракетных ударах по Киеву и Харькову появилась в МВД сегодня ранним утром.

После этого в Минобороны РФ также заявили о выводе из строя военной инфраструктуры Украины высокоточными средствами поражения.

Вот такие кадры взрывов во время ракетной бомбардировки объектов ВСУ были сегодня обнародованы.

Как писала "Страна", российский президент Путин в 4 часа утра объявил, что отдал приказ провести военную операцию в Украине.

Россия нанесла ракетные удары по военным объектам Украины, включая западные области страны. Пострадали аэродромы, системы ПВО, военные склады, воинские части, комендатуры. Под ударом оказались Ивано-Франковск, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Кривой Рог, Днепр, Киев, Васильков, Умань, Одесса, Николаев, Херсон, Мариуполь, Краматорск и линия зоны ООС.

Удары идут не только дальнобойными ракетами. В Херсонская области в бой вступили российские вертолеты, которые обстреливают пограничную комендатуру.

Среди украинских пограничников уже есть погибшие и раненые. Всего, по последним данным, речь о десятках погибших.