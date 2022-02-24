В Министерстве обороны России заявили, что утром 24 февраля вооруженные силы РФ выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы, авиацию Вооруженных сил Украины.

Об этом со ссылкой на российское ведомство пишет "Интерфакс".

"Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", - заявили в Минобороны РФ.

Также в Минобороны России отрицают ракетные, авиационные или артиллерийские удары по Украине и утверждают, что "гражданскому населению ничего не угрожает".

Глава комитета Госдумы по международным делам Слуцкий заявил, что "Россия не собирается захватывать Украину, речь о защите "ДНР" и "ЛНР" в их границах".

Напомним, Путин объявил о "военной операции" в Украине, Зеленский вводит военное положение, "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в МВД опубликовали список украинских городов и объектов, которые подверглись обстрелам.