В ночь на 23 февраля в Донецке прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает ТАСС.

Как передает журналист агентства, грохот взрыва был слышен в центральном Ворошиловском районе, а также в прилегающем к нему с севера прифронтовом Киевском районе.

Других подробностей о происшествии пока не приводят.

В последние дни на Донбасс часто гремят взрывы. Так, днем 22 февраля в том же Донецке была совершена попытка покушения на бывшего главу "министерства обороны республики". о чем сообщило "министерство госбезопасности (МГБ) ДНР".

"Сегодня 22 февраля в 16:32 в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимская совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова. В ходе совершенного подрыва получил минно-взрывную травму с отрывом правой конечности местный житель. Установлено, что он направлялся на встречу с Владимиром Кононовым", - сказано в сводке "МГБ".

А 21 февраля в Луганске у здания представительства "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) произошел взрыв. Как оказалось, на стоянке представительства был взорван автомобиль, в результате чего пострадали руководитель представительства "республики" в СЦКК Михаил Филипоненко и его водитель. Погибших при взрыве не было.