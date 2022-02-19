После прогремевших двух взрывов в Луганске "Луганскгаз" сообщает, что пожар на газопроводе удалось оперативно ликвидировать.

"Примерно в 00.40 раздался второй взрыв, бригады ГУП "Луганскгаз" прибыли на место происшествия", - говорится в сообщении.

Генеральный директор "Луганскгаза" Татьяна Богородько причиной обоих взрывов назвала диверсию.

Напомним, что вечером 18 февраля в Луганске прогремел мощный взрыв. Местные жители сообщают, что взрыв раздался в поселке Малая Вергунка, который находится на окраине города. Позже "Луганскгаз" сообщил, что в район газопровода в Малую Вергунку после звонков о крупном возгорании выехали аварийные бригады.

Позже раздался второй взрыв. Как и в случае со взрывом газопровода в Малой Вергунке, было видно зарево. На этот раз - за Каменобородским районом Луганска, на северо-запад от города.

Очевидцы пишут, что второй взрыв произошел на газовой насосной станции в поселке Металлист.

Металлист находится в 10 км к северу от Луганска, на трассе Луганск-Северодонецк.

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