Реализация топлива на автозаправочных станциях (АЗС) предприятия "ЛНР" "Луганскнефтепродукт" с 19:00 осуществляется только для заправки автомобилей государственных, экстренных служб и транспорта для эвакуации местных жителей.

Об этом сообщает издание "lug-info" со ссылкой на заявление "Министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности" "народной республики".

"Реализация ГСМ через сеть автозаправочных станции ГУП "ЛНР" "Луганскнефтепродукт" с 19:00 18 февраля осуществляется исключительно для заправки государственных служб, экстренных служб, "МВД ЛНР", "Министерства здравоохранения ЛНР", транспорта, организованного для эвакуации населения, а также для служб по жизнеобеспечению и безопасности "Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

В "министерстве ЛНР" проинформировали, что автозаправочные станции частной формы собственности будут работать в штатном режиме во всех городах и районах "Луганской Народной Республики".

Также там заверили, что "поставки топлива будут стабильными и непрерывными".

"На сегодняшний день заправки обеспечены топливом в полной мере", - рассказали в "Минтопэнерго".

Ранее мы писали о том, что появились первые фото и видео, как эвакуированные жители Донбасса едут в Россию.

Также "Страна" сообщала, что первый временный лагерь для беженцев размещен в санатории "Звезда". Он находится 50 километрах от Таганрога, на хуторе Рожок на берегу Азовского моря, рассчитан на 380 человек.

Кроме того, жители "ЛДНР", помимо санаториев, будут размещены в детских лагерях Неклиновского района Ростовской области.