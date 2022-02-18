Украинская делегация для участия в трехсторонней контактной группе заявила о готовности немедленно обсудить в рамках ТКГ тему деэскалации ситуации безопасности на линии разграничения.

Об этом сказано в посте от 18 февраля в Фейсбуке делегации.

"Украина подтверждает свою готовность к немедленному обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы вопросов деэскалации ситуации безопасности на линии разграничения для предотвращения любых провокаций и прекращения распространения в информационном пространстве панических настроений", - сказано в записи.

При этом в делегации не забыли обвинить Россию в нежелании участвовать в очередном заседании группы.

"Украинская делегация в трехсторонней контактной группе сообщает, что, к сожалению, внеочередное заседание ТКГ, созванное на 18 часов 18 февраля 2022 года по инициативе Координатора ОБСЕ, не состоялось из-за отказа российской стороны", - добавили в делегации.

17 февраля в делегации заявили, что Украина инициирует внеочередное заседание ТКГ и консультации рабочей подгруппы по вопросам безопасности, чтобы обсудить обострение ситуации на Донбассе.

"Страна" внимательно следит за тем. что происходит сейчас на Донбассе.