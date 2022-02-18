Государственный департамент США заявил, что Вашингтон рассматривает обострение на Донбассе как предлог для операции России против Украины.

Такой комментарий внешнеполитическое ведомство дало РИА Новости. Он опубликован в Телеграм-канале агентства.

"Госдеп заявил РИА Новости, что США рассматривают эвакуацию и взрывы в Донбассе как предлог для операции против Украины", - сказано в записи на канале.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что происходит на Донбассе. Так, "республики" объявили массовую эвакуацию гражданского населения в Россию, потому что Украина, по их данным, скоро начнет наступательную операцию. На этом фоне в ночь с 17 на 18 февраля в регионе начались проблемы с мобильной связью. Также местные жители говорят о непрекращающихся обстрелах со стороны ВСУ.

Между тем министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не планирует никаких наступательных действий на Донбассе.

"Украина ценит жизнь каждого гражданина и не планирует никаких агрессивных действий, не верьте фейкам", - сказал Резников.

Что касается дезинформации, то он также сказал, что сейчас в информационном пространстве много фейков.