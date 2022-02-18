Сегодня по Донбассу продолжилось обострение - как боев, так и общественно-политической ситуации.

Главная новость дня - "республики" объявили массовую эвакуацию гражданского населения в Россию. Потому что Украина, по их данным, скоро начнет наступательную операцию.

Киев такие планы неизменно опровергает - опроверг он их и сегодня.

Что происходит, почему из Донецка и Луганска массово уезжают люди и чего теперь ждать - разбиралась "Страна".

Что происходило на Донбассе вчера и сегодня

Одной из наиболее резонансных новостей четверга стало сообщение об обстреле детского сада в Станице Луганской. В "республике" назвали его постановкой с украинской стороны.

О том, что с этим обстрелом что-то не так, "Страна" уже рассказывала.

Также сообщалось, что в Станице обстреляли школу. Но дальше новости не утихали до вечера и возобновились на следующее утро.

Ближе к ночи 17 февраля СМИ сообщили, что что Станица Луганская вновь под обстрелом. Снаряд попал в дом. Никто не пострадал.

В "ЛНР" и "ДНР", в свою очередь, заявили об обстрелах со стороны Украины и попаданиям по Донецку, Горловке и населенным пунктам поменьше.

Слухи о химической атаке

Еще вчера госсекретарь Энтони Блинкен вновь актуализировал тему химатаки на Донбассе. На заседании Совбеза ООН он заявил, что Россия может устроить такую провокацию, затем обвинить в ней Украину и получить повод к войне.

Этот нарратив стали активно развивать на Западе.

Газета The Washington Post со ссылкой, как всегда, на неназванных чиновников сообщила, что Москва хочет инсценировать химическую атаку на Донбассе, обвинив Украину или США.

А в сегодня "ДНР" заявили о том, что предотвратили взрыв емкостей с хлором и аммиаком на территории завода "Стирол" в Горловке. И сообщили, что убили двоих диверсантов, которые говорили на польском языке.

Позже в "республике" опубликовали видео инцидента, заявляя, что съемка ведется с нагрудной камеры одного из "диверсантов".

И это, отметим, не первый раз, когда тему химатаки отрабатывают как на Западе, так и в "республиках", а также России. Впервые о том, что на Донбассе может произойти провокация с химоружием заявлял еще в декабре министр обороны России Сергей Шойгу.

Тогда эту тему тоже подхватили в "ДНР" и публиковали подробности якобы предстоящей провокации. Затем историю с химатаками подхватила западная пресса. И вот сегодня эта тема снова была реанимирована. Возможно - не в последний раз.

Что было с утра 18 февраля

В ночь с 17 на 18 февраля на Донбассе начались проблемы с мобильной связью. СМИ сообщили, что абоненты жаловались на перебои в работе "Киевстара" и Vodafone.

Пользователи в Facebook сообщили, что связи Vodafone нет у жителей подконтрольных Украине населенных пунктов: Славянска, Краматорска, Покровска, Белокуракино, Северодонецка и других городов.

"Возникли временные сложности, о которых наши специалисты уже поставлены в известность, поэтому частично связь восстановлена и в ближайшее время ликвидируем сложности полностью. Спасибо за понимание", - сообщили представители службы поддержки Vodafone в комментариях в Facebook утром 18 февраля. В обед они отчитались о полном решении проблемы.

Позже советник главы МВД Антон Геращенко обвинил Россию в диверсии, из-за которой и перестал работать "Водафон".

Утром в пятницу, 18 февраля, из "ДНР" продолжали поступать тревожные новости. А именно, что окраины Донецка в районе аэропорта подверглись обстрелу со стороны ВСУ. По данным "республик", с начала суток на их территорию прилетело уже около 80 мин и снарядов.

В то же время, в Минобороны Украины отметила, что за сутки противником 60 раз был нарушен режим прекращения огня, пострадали двое военных и гражданские.

Ближе к полудню пятницы на окраинах Донецка стали слышны громкие взрывы, похожие на удары крупнокалиберной артиллерии.

Очевидцы сообщили об эскалации в Кировском районе Донецка. Сильные хлопки были слышны в районе шахты Лидиевка, а также в районе улиц Бирюзова и Семашко.

В "ЛНР" также говорят про непрекращающиеся обстрелы. И заявляют, что ВСУ готовят масштабную атаку в районе Светлодарской дуги, чтобы отрезать "ДНР" от "ЛНР".

Штаб ООС в ответ на это опроверг обстрелы территорий "республик".

"Заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант. Следует отметить, что противник продолжает пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия", - заявили в штабе.

Также Украина обвинила "ЛНР" в обстреле пропускного пункта "Счастье" в тот момент, когда с неподконтрольной территории выезжал гумконвой Красного креста. Правда, потом главком Залужный заявил что ошибся и под обстрел попали машины ООН.

В Кремле заявили, что встревожены из-за эскалации на Донбассе и видят в происходящих событиях потенциальную опасность.

"То, что происходит в Донбассе, - это очень тревожные новости, они вызывают чувство тревоги. Потенциально они очень опасны", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Но после дальнейших событий "чувство тревоги" только усилилось.

Массовая эвакуация из "ДНР" и "ЛНР"

Ближе к середине дня сенсационное заявление сделал "глава ДНР" Денис Пушилин.

Он заявил, что Зеленский в ближайшее время отдаст приказ о наступлении, поэтому "республика" начинает эвакуацию гражданского населения в Россию, где уже подготовлены временные места для проживания беженцев.

Эвакуировать будут в первую очередь женщин и детей, а также пенсионеров. Позже СМИ рассказали, что речь может идти о нескольких сотнях тысяч жителей "республики". И пошли также заявления из Ростовской области, что там готовы принимать людей из Донбасса.

Позже с аналогичным заявлением выступил "глава ЛНР" Леонид Пасечник. Он призвал в кратчайшие сроки уехать всех, кто не имеет мобилизационных предписаний. И не участвует в работе критической инфраструктуры.

Отметим, что оба заявления пока, судя по всему, не носят обязательного характера, и эвакуация будет добровольной (по крайней, о принудительном ее характере вообще для всех ничего не говорится).

Также нет признаков мобилизации мужского населения (при этом усилили режим работникам спецслужб и правоохранительных органов, но не до уровня боевой тревоги, когда нельзя покидать рабочее место).

Местные власти в Донецке уже публикуют адреса пунктов эвакуации и предлагают взять с собой суточный запас еды и воды.

А в Ясиноватой сообщили, что первые автобусы с эвакуированными выедут в Россию уже сегодня вечером в 20:00.

На этом ажиотаже в Донецке уже начались очереди на заправках.

Сообщается также, что останавливается учебный процесс в школах и вузах. По городу работают сирены гражданской обороны. А жителям рассылаются смски с призывом уезжать своим транспортом, если есть такая возможность.

В итоге в сторону российской границы уже тянутся колонны автомобилей. Также действительно начали вывозить детей из школ-интернатов, детских домов и так далее.

Что говорят в Донецке?

"Страна" поговорила с жителями Донецка. Настроения разные.

Первоначально люди со скепсисом восприняли информацию о том, что скоро будет большая война. Таких объявлений за последние годы было немало. И к ним уже привыкли. Также как и к обострениям на фронте.

Однако после заявления Пушилина про эвакуацию настроения изменились. Многие решили, что дело действительно серьезное. Это ощущение было подкреплено звуком сирен в городе, очередями на заправках и около банкоматов. А также слухами (пока официально не подверженным) о том, что из "ДНР" не выпустят мужчин призывного возраста.

Поэтому часть людей, те, у кого есть возможность, а главное есть к кому уезжать (в Россию или на подконтрольную Украине территорию), уже собирают вещи и отправляются на российскую границу. Именно из них и формируются очереди из авто, которые есть выше на видео.

Другие уезжать пока не торопятся. Многим ехать некуда или не за что. Многие просто не хотят оставлять квартиры, опасаясь грабежей и мародеров. Да и желающих ехать зимой в лагеря беженцев в Ростовскую область немного.

Также часть людей просто не верят в то, что может быть большая война.

Но в целом настроения сейчас в городе, конечно же, куда более тревожные, чем при любом из предыдущих обострений.

Почему "республики" начали эвакуацию?

Так есть ли на самом деле реальная угроза военных действий или в "ЛДНР" пытаются создать впечатление того, что война неизбежна?

Глава МИД Украины Кулеба опроверг планы Украины наступать на Донбассе, а также планы по диверсиям на химических объектах. Он заявил, что власти Украины привержены только дипломатическому пути разрешения конфликта. Об отсутствии планов наступать заявил и главком ВСУ Залужный.

На данный момент видится три варианта того, чем вызвано решение об эвакуации.

1. ВСУ действительно готовят наступление, несмотря на многократные опровержения Киева.

С одной стороны, объективно усиление напряженности может быть выгодно Зеленскому. Ведь это позволит не исполнять Минские соглашения, на чем сейчас особенно жестко настаивает Европа.

Германский канцлер Шольц, например, говорит, что Зеленский ему "твердо пообещал" в ближайшие сроки обнародовать законопроекты, дающие Донбассу особый статус и закрепляющие его в Конституции Украины.

И очевидно, что повышение градуса военных действий на Донбассе откладывает решение любых политических вопросов.

Но у этого плана в нынешнем контексте есть серьезное ограничение, которого не было во времена Порошенко - гарантированное открытое вмешательство России. С прямым переходом к боевым действиям напрямую между ВСУ и вооруженными силами РФ. Что приведет к непредсказуемым (и, скорее всего, очень плохим для Украины) последствиям.

Поэтому есть сомнения в том, что Украина планирует серьезное наступление на Донбассе.

Другое дело, что контролируемое обострение могло бы помочь власти в Украине отсрочить "Минск-2". Тогда решение об эвакуации можно расценивать как попытку выйти из навязываемой повестки позиционного тупика ("постреляли - замирили"). И поднять ставки выше - показывая, что "ответка" может быть серьезнее, чем обычно.

2. Наступление или очень серьезное обострение готовит сама "ДНР".

Это маловероятно - сил недостаточно (гораздо меньше, чем у ВСУ). Может она сделать это только с помощью армии России. Но крупных передвижений российских подразделений на Донбасс не фиксирует даже западная разведка.

Но в любом случае, на Западе эту тему будут комментировать как создание Россией повода к войне. И снова вспомнят об угрозе "полномасштабного вторжения" в Украину.

3. Повышение ставок в попытке заставить Зеленского пойти на выполнение Минских соглашений и показать Западу предельную серьёзность положения (чтоб Запад мощно надавил на Киев по Минску-2).

Может быть. Но эффект вряд ли будет. Зеленский и все прочие ещё раз заявят, что Украина не собирается наступать на Донбассе. А Запад обвинит Россию и "ДНР" в эскалации ситуации.

Но в целом к какой-то развязке мы приближаемся. И связана она, судя по всему, как и писала "Страна", с темой Минских соглашений. А точнее с обещаниями Зе начать по ним движение, чего, судя по всему, он делать не собирается.

Плохая новость в том, что как минимум два варианта из трех изложенных выше, говорят о подготовке к очень радикальным сценариям.