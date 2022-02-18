Министр обороны Украины Алексея Резников заявил, что Киев не планирует никаких наступательных действий на Донбассе, где уже второй день идет обострение.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Facebook.

"Украина ценит жизнь каждого гражданина и не планирует никаких агрессивных действий, не верьте фейкам", - цитирует пресс-служба Резникова.

По словам министра, сейчас в информационном пространстве много фейков, но Украина не планирует "никаких шоу", поскольку это может подвергнуть угрозе жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

"Еще раз обращаюсь к гражданам - не верьте фейкам и не бойтесь. Украинская армия готова дать отпор врагу, но будет действовать в рамках договоренностей и никогда не создаст опасности для народа", - сказал глава Минобороны.

Напомним, 17 февраля утром на Донбассе началось обострение, "ЛДНР" и штаб ООС обвинили друг друга в обстрелах, зафиксировали увеличение обстрелов и в ОБСЕ. На следующий день обострение продолжилось, в "ЛДНР" заявляют об обстрелах окраин Луганска и Донецка.

Также сообщалось, что "глава ДНР" объявил о начале эвакуации, его примеру последовал и "глава ЛНР". Что происходит и почему из Донецка и Луганска массово уезжают люди подробно разобралась "Страна".