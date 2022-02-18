В Минобороны уверяют, что Украина не планирует никаких агрессивных действий на Донбассе
Министр обороны Украины Алексея Резников заявил, что Киев не планирует никаких наступательных действий на Донбассе, где уже второй день идет обострение.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Facebook.
"Украина ценит жизнь каждого гражданина и не планирует никаких агрессивных действий, не верьте фейкам", - цитирует пресс-служба Резникова.
По словам министра, сейчас в информационном пространстве много фейков, но Украина не планирует "никаких шоу", поскольку это может подвергнуть угрозе жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
"Еще раз обращаюсь к гражданам - не верьте фейкам и не бойтесь. Украинская армия готова дать отпор врагу, но будет действовать в рамках договоренностей и никогда не создаст опасности для народа", - сказал глава Минобороны.
Напомним, 17 февраля утром на Донбассе началось обострение, "ЛДНР" и штаб ООС обвинили друг друга в обстрелах, зафиксировали увеличение обстрелов и в ОБСЕ. На следующий день обострение продолжилось, в "ЛДНР" заявляют об обстрелах окраин Луганска и Донецка.
Также сообщалось, что "глава ДНР" объявил о начале эвакуации, его примеру последовал и "глава ЛНР". Что происходит и почему из Донецка и Луганска массово уезжают люди подробно разобралась "Страна".