Рано утром в четверг, 17 февраля, наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировали обстрелы вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Указано, что ОБСЕ зафиксировала "множественные обстрелы вдоль линии соприкосновения на востоке Украины". Сообщается, что ОБСЕ фиксирует рекордное применение артиллерии, согласно отчетам обеих сторон.

Источник обстрела и серьезность инцидентов остаются неясными.

Напомним, утром 17 февраля "ЛНР" и "ДНР" обвинили Вооруженные силы Украины в обстрелах населенных пунктов на неподконтрольном Донбассе. В свою очередь ВСУ обвиняют противника в обстрелах своих позиций на Донбассе. По данным штаба Операции объединенных сил, за минувшие сутки зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Также сообщалось, что в последнее время в "ЛДНР" неоднократно обвиняли Вооруженные силы Украины в подготовке к наступательным действиям на Донбассе. В Киеве подобные заявления опровергали и называли "российской пропагандой".