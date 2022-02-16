Украина запросила проведение совместного заседания постоянного совета и форума по сотрудничеству в области безопасности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в течение 48 часов.

Об этом написал в своем Твиттере министр внутренних дел Дмитрий Кулеба.

"Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая проигнорировала вчерашнее заседание в рамках Венского документа. Украина инициирует совместное заседание постоянного совета и форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ в течение 48 часов для выработки дальнейших шагов", - написал глава МИД.

Также он призвал Российскую Федерацию "ответить на правомерные беспокойства государств-подписантов использовать инструменты ОБСЕ для снижения напряжения, которое создала военная деятельность РФ вблизи границы Украины".

"Заявлений об отводе недостаточно. Необходима прозрачность и факты", - высказался Кулеба.

Вчера "Страна" сообщала, что украинская делегация в ТКГ хочет созвать заседание из-за решения Госдумы об обращении к Владимиру Путину о признании "ЛДНР".

Также мы внимательно следим за тем, что происходит вокруг анонсированного на сегодня Западом "вторжения" России в Украину.