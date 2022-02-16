Журналист "Страны" Владислав Бовтрук в "ночь вторжения" отправился наблюдать за "нападением Путина" прямо на границу с Россией, на КПП "Бачевск" в Сумской области.

Но ни в три часа ночи, как прогнозировали британские СМИ, ни позже никаких признаков "вторжения" обнаружено не было. Ничего не произошло.

Граница работала (и продолжает работать) в штатном режиме, без усиленных мер безопасности.

После этого мы решили спросить жителей приграничных сел о том, что они думают по поводу слухов о "грядущей войне".

Мнения очень показательные. Предлагаем их вниманию читателей.

Что говорят о "вторжении" жители приграничных сел

"Я только что из кочегарки. По радио сказали, что у нас зарплата 14 тысяч. Бл@ть, на хлеб нет денег, скажи этой падле [подразумевается руководство Украины]. Самые настоящие идиоты. Путин не такой дурной, как наш Зеленский. Не будет ничего, не будет никакого нападения...", — сказал "Стране" житель приграничного села.

Мужчина сетует, что цены на продукты очень выросли — "килограмма сахара уже не купишь, батон 18 гривен".

Другая жительница переживает, слушая новости о "вторжении": "Я не верю, это нагнетание обстановки. Мы верим, что все будет нормально".

"Люди живут своей жизнью, покупают стройматериалы, никто и не вспоминает [о "нападении Путина"]", — отметил другой украинец.

"Думаю, просто попугать хотят Белоруссия с Путиным", — считает гражданка.

"Знаешь, говорят: "Жди, товарищ, придет она. На водку старая цена. На продукты будет скидка. Ушел на пенсию Никитка". Так и тут. Не знаю, для чего [распускают слухи о "вторжении"]. Агитация, наверное. Позабирали своих дипломатов из Киева. Но для нас нагнетание. Некоторые ждут, а некоторые говорят, возьмут оружие. А у некоторых, знаю, родственники в Москве. Тут кому как", — сказал наш следующий собеседник.

"Буквально вчера ехала в автобусе. Специально говорят о войне, чтобы продукты разобрали. Опять берите спички, мыло, порошок, муку, чтобы выручить бизнесменов. Там в верхах кто сидит? У них мешки с деньгами. Им надо еще больше — так у нас говорят. К россиянам у нас нет никакой ненависти. Все будет хорошо, тем более мы тут рядом. У нас там родственники, мы созваниваемся. Мы вообще особо не паникуем. Ну, некоторые паникёры есть, но больше ничего. Нет такого, чтобы говорили, что Путин плохой или наш Зеленский плохой", — сказала нам жительница приграничного села.

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