Компания украинского бизнесмена Рината Ахметова SCM (System Capital Management) опубликовала его фото в Мариуполе. Он ещё вчера вернулся в Украину.

Соответствующий снимок обнародовали на странице в Facebook.

"Мариуполь. На родной земле", - написали под под публикацией.

На фото видно, как Ахметов идет по набережной. Также сзади него идет внефракционный депутат Вадим Новинский, который в четверг вечером улетел в Мюнхен, а вчера вернулся.

Напомним, ранее пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова рассказала, что миллиардер покинул Украину еще 30 января в рамках заранее спланированной поездки. Также она говорила, что, в среду, 16 февраля, бизнесмен планирует быть в Мариуполе.

Также мы писали, что Зеленский намекнул, что Запад сеет панику среди украинцев, и призвал бежавших из страны депутатов вернуться.

Кроме того, сообщали, что "Слуги народа" внесут в Раду законопроект о запрете выезда за границу чиновникам во время военного положения.

О том, кто из олигархов куда улетел на фоне слухов о "вторжении", ранее в блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.