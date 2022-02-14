Владимир Зеленский в своем новом видеообращении заявил, что некие враги через средства массовой информации сеют среди украинцев панику и отпугивают инвесторов из страны. Он не конкретизировал, что это за враги, но из контекста понятно, что речь о западных медиа.

"Нас пугают большой войной и в который раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. С нами системно ведут войну на всех фронтах. На военном увеличивают контингент на наших границах. На дипломатическом пытаются отнять у нас право самостоятельно определять внешнеполитический курс. На энергетическом ограничивают поставки газа, электроэнергии и угля. На информационном фронте стремятся посеять панику среди нас, среди граждан Украины, среди инвесторов с помощью СМИ", - сказал Зеленский.

Между тем очевидно, что главные сеятели паники - это западные СМИ, которые как раз в последние дни и назначают даты "вторжения". А Россия же методично опровергает планы нападения на Украину.

Также Зеленский призвал всех госслужащих и депутатов, которые уехали из страны, вернуться в Украину в течение 24 часов.

"Ваша сила не в ваших деньгах, не в самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и к своей стране", - воззвал Зеленский.

Обращение прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Зеленский, похоже, нащупал, как он может повернуть тему вторжения в свою пользу: оседлать ее для самопиара как главного защитника Украины. Тем более что в реальность вторжения во власти, как ещё раз сегодня повторил Данилов, не верят. А потому можно спокойно посвятить себя записыванию видосов и прочей привычной деятельности для Зе и его команды", - написал канал.

Ранее "Страна" писала, что в том же обращении Зеленский призвал украинцев в "день вторжения" 16 февраля надеть синие-желтые ленточки.

Он даже успел подписать указ о дне единения.