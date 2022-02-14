Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинскому народу на фоне нагнетания ситуации о вторжении России в Украину.

"Великий народ большой страны!

Нас пугают великой войной и еще раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. Но наше государство сегодня сильно, как никогда.

Мы стремимся к миру и хотим решить все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад.

Нам говорят, что 16 февраля станет днем ​​нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство.

У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы ее бороться. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться.

Любите Украину! Мы спокойны! Мы сильны! Мы вместе!" - обратился к украинцам Владимир Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, что глава МИД Британии Трасс заявила, что вторжение России в Украину может произойти в любой момент.

Также мы писали, что Борис Джонсон назвал сроки вторжения Путина в Украину.