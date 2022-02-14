Полиция Украины переходит на усиленный режим службы с 14 до 19 февраля включительно. В этот период увеличится число патрульных на улицах, объекты критической инфраструктуры возьмут под охрану, обстановку в городе будут мониторить круглосуточно.

Об этом написал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook.

"С 14 по 19 февраля 2022 года личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим несения службы.

Что это значит на практике:

увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах

развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране

взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

Для чего: чтобы более оперативно реагировать на любые угрозы безопасности граждан. Усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем!" - написал Клименко.

Как писала "Страна", в Киеве создали комиссии по вопросам эвакуации населения. Об этом сегодня сказал мэр столицы Виталий Кличко. "План эвакуации определяет местонахождение сборных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения. Хочу отметить: в черте города", - сказал он.

Напомним, сегодня в Киеве экстренно собирается СНБО, а затем президент Зеленский встретится с народными депутатами.

Также в Украину сегодня прилетал канцлер Германии Олаф Шольц, который призвал к прямым переговорам Киева и Москвы. Уже завтра, 15 февраля, Шольц прибудет в Москву на переговоры с Путиным.

"Страна" следит за событиями этого насыщенного дня в режиме онлайн.