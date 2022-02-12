Министр внутренних дел Украины (МВД) Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко представили личному составу Главного управления Национальной полиции в Херсонской области нового руководителя. Им стал полковник полиции Игорь Король.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Представление состоялось в рамках рабочего визита руководства МВД и Нацполиции в Херсонскую область для участия в тактико-специальных учениях работников системы органов внутренних дел Украины. Глава МВД отметил необходимость оперативного налаживания сотрудничества с представителями местных властей и продолжения реализации важных проектов в регионе", - говорится в сообщении.

До этого Игорь Король занимал должность заместителя начальника ГУНП в Полтавской области – руководителя криминальной полиции.

Ранее мы писали о том, что в августе 2021 года МВД удовлетворили рапорт об отставке главы полиции Киева Крищенко.

Также мы сообщали о том, что глава Нацполиции в Одесской области Олег Бех подал заявление об отставке. Областную полицию возглавил начальник ГУНП в Донецкой области Николай Семинишин.