В Министерство внутренних дел (МВД) Украины рассказали, что с завтрашнего дня на дорогах страны появятся полицейские "фантомы" - машины, которые визуально никак не отличаются от других автомобилей-участников дорожного движения.

Полицейские рассказали о миссиях, которые поставлены перед "фантомами", а также отметили, что "это будет касаться самых дерзких и опасных нарушений ПДД".

Об этом сообщает пресс-служба МДВ Украины в своем Telegram-канале.

"Это автомобили патрульной полиции, которые визуально не будут отличаться от других автомобилей-участников дорожного движения. Прежде всего, это передвижные комплексы фиксации скорости транспортных средств во время движения, которые могут фиксировать до 50 движущихся целей одновременно", - говорится в сообщении МДВ.

В ведомстве добавили, что на этих автомобилях несут службу полицейские в форменной одежде и со служебными удостоверениями. Так что "фантомы" могут останавливать нарушителей. Однако это будет касаться самых дерзких и опасных нарушений ПДД.

"Например, проезд на запретный сигнал светофора или пересечение двойной сплошной полосы движения, когда это могло привести к существенным последствиям", - говорится в сообщении.

В МВД акцентируют, что главная цель внедрения этого полицейского новшества - не увеличение штрафов, а превенция.

"По состоянию на сегодняшний день четыре спецавтомобиля-"фантома" готовы к патрулированию. В этом году запланирована закупка 30 таких спецавтомобилей, а в 2023 году - 110", - резюмировали в пресс-службе МВД.

Между тем, ранее "Страна" детально рассказала читателям о том, что такое "Фантомы", что они умею и как работают.