Автомобили кортежа лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко нарушили правила дорожного движения по пути в Печерский суд Киева, где сегодня состоится заседание по избранию меры пресечения для экс-президента.

Соответствующее видео снял корреспондент "Страны".

По пути в Печерский суд машины кортежа Порошенко нарушили правила дорожного движения. Они повернули налево с ряда, в котором можно ехать только прямо, и выехали на полосу общественного транспорта.

Напомним, сегодня, 17 января, подозреваемый в государственной измене Петр Порошенко вернулся в Украину. Он прилетел в аэропорт "Жуляны", возле которого его сторонники устроили митинг. Экс-президент, после того как вышел из аэропорта, выступил перед ними и заявил, что его собирались задержать в аэропорту, но увидев массовку, "испугались".

При этом в Государственном бюро расследований заявили, что Порошенко в аэропорту пытались вручить повестку, н получать ее не стал, а адвокаты сбежали.

Сейчас Порошенко направляется на заседание суда, где для него должны избрать меру пресечения. Следствие просит заключения под стражу. За развитием событий вокруг возвращения Порошенко "Страна" следит в обновляемом материале.