В понедельник, 17 января возле аэропорты "Жуляны" в Киеве проходит митинг сторонников подозреваемого в государственной измене экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

В этот раз сторонники Порошенко покреативили с лозунгами на плакатах.

В руках у протестующих флаги Украины, флаги фракции "Евросолидарность" и плакаты с такими лозунгами: "Порох есть. Дадим огня", "Вернем достоинство", "Украине нужен Порох, а не ваЗЕлин", "Киев за Пороха", "Руки геть від Порошенко", "До булавы треба головы", "Зебоягуз, Зебрехун, Зенещастя".

На митинге выступил бывший секретарь СНБО Александр Парубий и экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян. Все ждут Порошенко. Сам Порошенко проходит паспортный контроль. К нему подошли следователи ГБР.

Напомним, сегодня самолет с Порошенко приземлился в киевском аэропорту "Жуляны". При этом в Государственном бюро расследований рассчитывают, что Порошенко "как и обещал" сам придет в понедельник в суд для избрания меры пресечения.

Заседание суда по избранию меры пресечения бывшему президенту назначено на 11:00. Следствие требует заключить лидера "Евросолидарности" под стражу.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, как подозреваемый в госизмене Порошенко прилетел в Украину.