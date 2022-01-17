Самолет с Порошенко сел в киевском аэропорту "Жуляны". Видео
Утром в понедельник, 17 января, самолет из Варшавы с экс-президентом Петром Порошенко на борту приземлился в киевском аэропорту "Жуляны".
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Во время перелета Порошенко практически все время сидел на своем месте.
После взлета к Порошенко подошла главный редактор "Украинской Правды" Севгиль Мусаева и минут 30-40 общалась с ним, видимо записывала интервью.
Депутаты "Европейской Солидарности", которые также летят с Порошенко стали в проходе таким образом, что к Порошенко нельзя было подойти или пройти рядом, они пропустили только Севгиль Мусаеву.
Даже в туалет, который находился возле Порошенко сходить было нельзя. Кроме как самому Порошенко, что он и сделал минут за 30 до посадки
Напомним, "Страна" в обновляемом материале следит за тем, как Порошенко летит в Украину и сразу идет под суд.
Также мы писали, что Порошенко утром 17 января прибыл в аэропорт Варшавы. Там его сопровождали его жена Марина, адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань, нардепы от партии "Европейская Солидарность" Ахтем Чейгоз, Ирина Фриз, Виктория Сюмар, Артур Герасимов, Николай Княжицкий, София Федына.
Около 07:40 по киевскому времени самолет с Петром Порошенко и его сторонниками на борту вылетел из Варшавы в Киев.
Кроме того, мы писали, что утром 17 января под аэропортом "Жуляны" собралось около тысячи сторонников Порошенко.
"Страна" писала о том, что перед возвращением в Украину, в воскресенье, 16 января, бывший президент Петр Порошенко дал брифинг для журналистов в Варшаве. Он заявил, что прилетит именно в Киев, а не в какой-либо другой город. Также, по его словам, он собирается прийти в Печерский райсуд, где ему будут избирать меру пресечения. Кроме того, Порошенко посмеялся над тем, что он прилетит ровно через год после того, как вернулся Навальный в Россию.