Утром в понедельник, 17 января, самолет из Варшавы с экс-президентом Петром Порошенко на борту приземлился в киевском аэропорту "Жуляны".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Во время перелета Порошенко практически все время сидел на своем месте.

После взлета к Порошенко подошла главный редактор "Украинской Правды" Севгиль Мусаева и минут 30-40 общалась с ним, видимо записывала интервью.

Депутаты "Европейской Солидарности", которые также летят с Порошенко стали в проходе таким образом, что к Порошенко нельзя было подойти или пройти рядом, они пропустили только Севгиль Мусаеву.

Даже в туалет, который находился возле Порошенко сходить было нельзя. Кроме как самому Порошенко, что он и сделал минут за 30 до посадки

Напомним, "Страна" в обновляемом материале следит за тем, как Порошенко летит в Украину и сразу идет под суд.

Также мы писали, что Порошенко утром 17 января прибыл в аэропорт Варшавы. Там его сопровождали его жена Марина, адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань, нардепы от партии "Европейская Солидарность" Ахтем Чейгоз, Ирина Фриз, Виктория Сюмар, Артур Герасимов, Николай Княжицкий, София Федына.

Около 07:40 по киевскому времени самолет с Петром Порошенко и его сторонниками на борту вылетел из Варшавы в Киев.

Кроме того, мы писали, что утром 17 января под аэропортом "Жуляны" собралось около тысячи сторонников Порошенко.

"Страна" писала о том, что перед возвращением в Украину, в воскресенье, 16 января, бывший президент Петр Порошенко дал брифинг для журналистов в Варшаве. Он заявил, что прилетит именно в Киев, а не в какой-либо другой город. Также, по его словам, он собирается прийти в Печерский райсуд, где ему будут избирать меру пресечения. Кроме того, Порошенко посмеялся над тем, что он прилетит ровно через год после того, как вернулся Навальный в Россию.