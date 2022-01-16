"Уверен, что Зеленский не выстрелит себе в ногу". Порошенко о своем аресте после возвращения в Украину
Бывший президент Украины, председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что его не арестуют по возвращении в Украину, поскольку не видит для этого оснований.
Об этом он заявил на пресс-брифинге для журналистов в Варшаве.
По мнению Петра Порошенко, "Зеленский сам себе навредит, если прибегнет к этому".
Он отрицает возможный завтрашний арест.
"Точно нет. Не потому, что я такой неприкосновенный, но ноль оснований для этого. Уверен, что Зеленский не сделает этого – не выстрелит себе в ногу. Нет оснований (для задержания), поэтому нечего комментировать", - сказал Порошенко.
Отвечая на вопрос, поедет ли он завтра в суд, Порошенко ответил утвердительно.
Напомним, ранее Петр Порошенко уже заявлял, что его по возвращению в Украину не арестуют. По его мнению, для этого власти не хватит "ни духу ни сил, ни воли".
Кроме того, в сети появились слухи, что бывший президент Украины Петр Порошенко завтра может прилететь не в Киев, а во Львов. Именно туда первый замглавы партии "Европейская солидарность" Олег Синютка созывает людей.
Также "Страна" разбиралась, как будет проходить возвращение Порошенко в Украину и что его тут ждет.