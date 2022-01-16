Бывший президент Украины, председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что его не арестуют по возвращении в Украину, поскольку не видит для этого оснований.

Об этом он заявил на пресс-брифинге для журналистов в Варшаве.

По мнению Петра Порошенко, "Зеленский сам себе навредит, если прибегнет к этому".

Он отрицает возможный завтрашний арест.

"Точно нет. Не потому, что я такой неприкосновенный, но ноль оснований для этого. Уверен, что Зеленский не сделает этого – не выстрелит себе в ногу. Нет оснований (для задержания), поэтому нечего комментировать", - сказал Порошенко.

Отвечая на вопрос, поедет ли он завтра в суд, Порошенко ответил утвердительно.

Напомним, ранее Петр Порошенко уже заявлял, что его по возвращению в Украину не арестуют. По его мнению, для этого власти не хватит "ни духу ни сил, ни воли".

Кроме того, в сети появились слухи, что бывший президент Украины Петр Порошенко завтра может прилететь не в Киев, а во Львов. Именно туда первый замглавы партии "Европейская солидарность" Олег Синютка созывает людей.

Также "Страна" разбиралась, как будет проходить возвращение Порошенко в Украину и что его тут ждет.