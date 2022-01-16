Порошенко завтра возвращается во Львов, а не Киев. Фото: glavred

В сети появились слухи, что бывший президент Украины Петр Порошенко завтра может прилететь не в Киев, а во Львов. Именно туда первый замглавы партии "Европейская солидарность" Олег Синютка созывает людей

Об этом сообщает "Zaxid.net".

В написанном на имя мэра Львова Андрея Садового документе говорится, что завтра с 13 до 15 возле львовского аэропорта будет проходить митинг "на защиту демократии и закона", в котором будут участвовать 10 тысяч человек.

При этом сам Синютка отказывается объяснять журналистам, с чем связано проведение подобного митинга в день прилета экс-гаранта.

Напомним, что Петр Порошенко должен вернуться в Украину в понедельник, 17 января. 

Страну он покинул в конце декабря - когда узнал, что ГБР вызывает его на допрос в качестве подозреваемого по делу о закупках угля в "ДНР" и "ЛНР" в 2014 году (детально об этом деле и роли в нем Порошенко "Страна" рассказывала в отдельном материале). 

Пока бывшего гаранта не было в стране, суд арестовал по его делу почти все активы, которые есть в его декларации. 

"Страна" разбиралась, как будет проходить возвращение Порошенко в Украину и что его тут ждет. 

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