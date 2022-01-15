В столице Украины проводится эвакуация пассажиров в аэропорту имени Игоря Сикорского, поскольку на почту поступило сообщение о минировании аэропорта

Об этом сообщил в отделе коммуникаций полиции Киева.

"На электронную почту поступило сообщение о минировании. Взрывотехники уже проверяют. Пассажиры эвакуированы", - сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что в отдел полиции Киева поступила информация о минировании всех торговых центров столицы. Кроме того, в среду, 12 января, киевским правоохранительным органам сообщили о возможном минировании международных аэропортов "Борисполь" и "Киев" имени И. Сикорского.

Мы также информировали о случае, когда в колл-центр СБУ 11 января, поступило сообщение о том, что все столичные школы заминированы. Тогда в полиции Киева рассказали о том, что "группа по проверке одна на весь город. Вероятно, она ездит поочередно по всех учреждениях, которые указаны в списке анонима. Пока проверка еще не завершена. Сообщение поступило сегодня в районе 11:00".