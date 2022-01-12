В среду, 12 января, в киевскую полицию поступили сообщения о возможном минировании международных аэропортов "Борисполь" и "Киев" имени И. Сикорского.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранители с взрывотехниками проверяли помещение терминала D в Бориспольском аэропорту и прилегающей территории. Однако, ни взрывчатки, ни подозрительных предметов не обнаружили.

Работу аэродрома во время проверок не прекращали. В то же время в пресс-службе не сообщили о результатах проверок аэродрома на столичных Жулянах.

Кроме этого, в Киевском метрополитене сегодня также день "закрытых дверей". Только на протяжении часа пресс-служба Киевской государственной городской администрации сообщила о минировании четырех станций метрополитена - "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Театральная", "Вокзальная". В связи с этим станции метро вынуждены были закрыть на вход и выход.

Однако, как сообщают очевидцы, станция "Площадь Льва Толстого" сейчас работает в обычном режиме.

Напомним, вчера, 11 января, в колл-центр СБУ поступило сообщение о том, что все столичные школы заминированы. Кроме того, в полиции Киева рассказали о том, что группа по проверке одна на весь город. Вероятно, она ездила поочередно по всех учреждениях, которые указаны в списке анонима.

Также мы сообщали о том, что на Рождество в Киеве неизвестные сообщили о якобы минировании Центрального железнодорожного вокзала и сразу десяти торгово-развлекательных центров, в том числе "Глобуса" на площади Независимости. Из-за информации о минировании правоохранителям пришлось эвакуировать сотни людей.