В Киеве эвакуировали сотни человек из-за сообщений о минировании десяти ТРЦ и Центрального вокзала
На Рождество в Киеве неизвестные сообщили о якобы минировании Центрального железнодорожного вокзала и сразу десяти торгово-развлекательных центров, в том числе "Глобуса" на площади Независимости. Из-за информации о минах правоохранителям пришлось эвакуировать сотни людей.
Об этом пишет издание "Сегодня".
В полиции Киева рассказали, что на электронную почту пришло письмо о заложенной взрывчатке на вокзале и в ТЦ на площади Независимости. Сотрудники полиции уже провели там проверку и не нашли взрывоопасных предметов.
Однако для того, чтобы осуществить проверку помещения Центрального вокзала, полиция эвакуировала 650 человек, а из торговых залов "Глобуса" вывели более 150 человек.
Кроме того, в интернете распространяют информацию о минировании ТРЦ "Район" на Троещине и эвакуации оттуда посетителей.
На "РБК-Украина" добавили, что сообщение о минировании поступило в колл-центр Службы безопасности Украины.
Лже-минирование разных объектов происходит в областных центрах и Киеве с завидной регулярностью. Так, 25 декабря в полицию поступило сообщение о том, что мост Патона заминировали, в связи с чем движение по нему транспорта в обе стороны было временно ограничено.
А день спустя в Харькове полицейские получили сообщение о минировании здания международного аэропорта.