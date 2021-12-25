Сегодня, 25 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что мост Патона заминировали, в связи с этим движение транспорта в обе стороны временно ограничено. Сейчас правоохранительные органы ищут взрывчатку.

"Внимание! Поступило сообщение о минировании моста Патона. Движение в обоих направлениях временно ограничено", говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 26 августа, неизвестные сообщили о минировании здания Киевского апелляционного суда. Кроме того, на следующий день, 27 августа, неизвестные сообщили о минировании Печерского районного суда в столице.

Между тем, "Страна" также информировала о том, что 24 ноября, в Киеве произошло очередное чрезвычайное происшествие на подземке. В столице экстренно закрыли для пассажиров станцию метро Славутич.

"Как сообщили в метрополитене, на станции был обнаружен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку. О возобновлении работы станции в обычном режиме будет сообщено дополнительно", - пояснили ситуацию в пресс-службе киевской городской государственной администрации.