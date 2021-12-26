В Днепре правоохранители задержали 49-летнего жителя города за ложное сообщение о минировании Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Мужчина заявил, что в административном здании парламента заложена взрывчатка, которую он намерен взорвать дистанционно. Телефонный звонок в полицию поступил в субботу, 25 декабря, около 14:00.

Полицейские отделения полиции №3 Днепровского районного управления полиции сразу установили, что ложное сообщение о минировании оставил 49-летний житель Днепра.

Мужчину задержали. Он находился по месту жительства и имел при себе мобильный телефон, с которого и звонил, чтобы сообщить о взрывчатке.

Ему вручили уведомление о подозрении по ч.2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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