В Харькове полицейские получили сообщение о минировании здания международного аэропорта "Харьков", поступившее на электронную почту 26 декабря около 21:00. Осмотрев здание и территорию площадью 4 500 кв.м., полицейские не обнаружили взрывных устройств.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

На время проверки доступ к терминалам аэропорта Харьков ограничивался. В этой связи вылет рейса на Познань (Польша) авиакомпании Ryanair задержался на 50 минут.

С 22:50 все службы аэропорта возобновили работу и работают в штатном режиме.

Правоохранители принимают меры, чтобы установить и задержать псевдоминера.

Несколько дней назад в Харькове мужчина оставил на станции метро коробку и заявил о минировании подземки.

Напомним также, что летом 2020 года 52-летний секьюрити "заминировал" аэропорт в Одессе, чтобы привлечь к себе внимание. Волна минирований прокатилась и по Киеву в 2019 году. Тогда вслед за больницами и ТРЦ "минировали" шаурму у Самира и киевскую перепичку.

Кроме того, мы писали о том, что в Днепре задержали мужчину, который заявил о минировании Верховной Рады.