Пока в российском ТикТоке публикуют видео передвижения по территории РФ военной техники, украинские соцсети готовятся ко встрече бывшего президента Украины и главу партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в аэропорту "Жуляны".

Соответствующее видео обнародовали украинские пользователи видеоплатформы.

Идея ролика заключается в том, что парень делает необычный сюрприз девушке и с закрытыми глазами приводит к аэропорту "Жуляны" в Киеве. Однако, на вопрос девушки о том, собираются ли они полететь в Египет или Париж, парень отвечает: "Лучше. Мы никуда не летим, а садимся тут и будем ждать Порошенко".

В конце видео, признаваясь в любви девушке, парень путает ее имя и называет не "Танюхой", а "Мариной". Вероятно, авторы ролика хотели сделать отсылку на супругу бывшего президента Украины Марину Порошенко.

Напомним, по словам Петра Порошенко в Украину он прилетит уже в понедельник, 17 января. ГБР готовится доставить его в суд сразу после прилета в Киев, при этом в Госбюро рассчитывают, что Порошенко сам явится в суд для избрания меры пресечения.

Однако сам экс-президент считает, что его по возвращению в Украину не арестуют, поскольку у власти не хватит на это духа.

Также "Страна" подробно разбиралась, как партия Порошенко готовится встречать своего лидера в Украине.