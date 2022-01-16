Российский ТикТок и другие соцсети заполнили видео военной техники, которая передвигается куда-то по территории РФ. Для озвучки используется музыка самых разных жанров.

О передвжениях военной техники заявляет и российский оппозиционный ресурс Conflict Intelligence Team (CIT).

Там заявили, что находят видео с помощью поиска через самые популярные русскоязычные песни в приложении, которые используют люди, заливающие свои ролики.

В частности, там заметили опубликованное 11 января в Твиттере видео из TikTok, снятое на Дальнем Востоке. На нем опознали оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 "Искандер-М".

Также указывается, что "такие же, только менее аккуратно накрытые машины" видны на другом видео, снятом в Свердловской области и выложенном в интернет 13 января. Также на нем запечатлены кунги на трехосных шасси КАМАЗ — "вероятно, другие машины комплекса "Искандер-М" (9Т248, 9С552, 9С920–1 или 9У91)". Кроме того, на видео присутствуют автопоезда с седельными тягачами КАМАЗ-44108 и бортовыми полуприцепами. По всей видимости, они используются для перевозки длинных (около 7 м) ракет комплекса.

На еще одном видео, опубликованном 11 января, в CIT разглядели всё те же трехосные кунги и автопоезда: "На сей раз последние оказались нагружены контейнерами с, по всей видимости, ракетами комплекса "Искандер".

Подборку роликов сделал телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, 11 января в Западном военном округе России на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях начались учения со стрельбами с участием около 3000 военнослужащих и около 300 единиц бронетехники.

12 января более 10 тысяч военнослужащих мотострелковых соединений Южного военного округа РФ и подразделений береговых войск Черноморского флота, Каспийской флотилии выведены для "занятий в полевых условиях" на общевойсковые полигоны России, Армении, а также отторгнутых регионов Грузии (Абхазия, Южная Осетия) и оккупированного Крыма.

14 января в России началась проверка боевой готовности войск Восточного военного округа.