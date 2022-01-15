Военная разведка Украины заявила, что Россия может использовать, как повод для расширения агрессии, утечку аммиака на концерне "Стирол" в Горловке.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации ГУР Минобороны Украины 14 января в Горловку на ПАО "Концерн Стирол" были доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности в атмосферу утекают ядовитые вещества.

"Вызванная действиями российских оккупантов техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ и как повод для расширения вооруженной агрессии против нашего государства" - говорится в сообщении.

Отметим, что в декабре Россия и "ДНР" обвинили Украину и "американские ЧВК" в подготовке провокаций с использованием химического оружия.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что США и Украина начали обвинять Россию в подготовке провокаций "под чужим флагом".

В ГУР Минобороны заявили о готовящейся провокации со стороны России в Приднестровье.

А замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила о том, что Америка подготовила "18 различных сценариев" на случай российского вторжения на территорию Украины. Подробности этих сценариев она не раскрыла.