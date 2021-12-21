Сегодня, 21 декабря, высшее и военное руководство России прокомментировало ситуацию по Украине, Донбассу и НАТО.

Это произошло на коллегии министерства обороны - в контексте сделанных Россией 15 декабря предложений о нерасширении Альянса на восток и ликвидации его инфраструктуры в Восточной Европе.

Заявления звучали очень серьезные. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что американские наемники из частных военных компаний готовят химическую атаку на Донбассе. Украина и США пока этого не комментировали.

Путин же дал понять, что терпеть натовское оружие в Украине Россия не будет, потому что "дальше просто уже некуда отступать".

"Страна" проанализировала новую порцию жестких заявлений из Москвы.

О чем говорили Путин и Шойгу

На коллегии в военном ведомстве Путин прокомментировал предложения Москвы к США о стратегической стабильности. В их увязке к Украине.

"Серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных", - заявил президент РФ.

По его словам, Москву крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов ПРО США в Румынии и Польше, которые могут появиться и в Украине.

"Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до семи–десяти минут, а при размещении гиперзвукового оружия – до пяти. Для нас это серьезнейший вызов – вызов нашей безопасности", - отметил Путин.

Киеву Путин посвятил длинную цитату.

"То, что США сейчас делают на территории Украины, это не за тысячи километров от нашей границы, это у порога нашего дома. И они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать. В США нет пока гиперзвукового оружия, но мы знаем, когда оно появится. Это же не скрыть. Ну и поставят его на Украине. Это не значит, что завтра будут его применять, потому что у нас "Циркон" уже есть, а у них пока нет. Но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства. В том числе и на отдельные регионы России, скажем, на Крым. При выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах. Они что думают: мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть? Нам просто некуда двигаться дальше!"

Президент РФ заявил, что будет требовать от Запада быстрых ответов и не позволит заболтать этот процесс. Также он сказал, что Россия окажет военно-технический ответ в случает отказа США и НАТО от конструктивных переговоров.

В этом ключе интересные данные привел Шойгу. Он заявил, что ВМФ России недавно впервые в истории провел скрытное развертывание кораблей в удаленном районе Тихого океана. Что выглядит как намек создать прямые угрозы непосредственно территории США.

Шойгу добавил, что доля современного вооружения в составе "ядерной триады России" достигла исторического рекорда - 89,1%. В 2022 году на боевое дежурство заступит 21 пусковая установка с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат". В наступающем году также пойдет в серийное производство морская ракета "Циркон".

Но главные заявления от Шойгу коснулись Донбасса.

"Американские ЧВК готовят химическую атаку на Донбасс"

Сенсационное заявление на коллеги прозвучало из уст главы российского министерства обороны.

Сергей Шойгу сообщил о присутствии на востоке Украины 120 сотрудников американских ЧВК. Они дислоцированы в Авдеевке и Приазовском.

"Они оборудуют огневые объекты в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил к проведению специальных операций и активным боевым действиям", - сказал министр.

Они же, по данным Шойгу, привезли на Донбасс химические компоненты и готовят провокацию.

"Для совершения провокации в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента", - сказал Шойгу.

Какой именно провокации - министр не уточнил. Но вскоре депутат "Народного совета ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что в Донецке допускают сценарий отравления питьевой воды, которая поступает с подконтрольных Киеву территорий.

Глава пресс-службы "Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин заявил, что слова Шойгу для него были неожиданными. Но "мы ожидаем от Украины любых действий". "Может, это предупреждение остановит тот необдуманный шаг, который хотят сделать американцы руками Украины", - заключил Басурин.

Позже тему более подробно подхватил "глава ДНР" Денис Пушилин. Он тоже заявил, что Донецку хотят отравить питьевую воду.

"Есть опасения, что в случае реализации американскими ЧВК таких планов, объектом применения химоружия может выступить такой важный ресурс жизнеобеспечения, как вода. По нашей просьбе одна из международных организаций с оговоренной периодичностью проверяет качество воды в канале "Северский Донец - Донбасс".

Надеемся, что обнародование данной информации предотвратит планируемый террористический акт", - заявил он.

Сообщение о вероятной химической провокации осталось, тем не менее, без особой конкретики. Непонятно, что именно, по версии Москвы, планируется на Донбассе: то ли захотят использовать химоружие против "республик" - то ли обвинить "ДНР" в его применении.

К слову, аналогичные истории регулярно возникали в Сирии, где лояльное к Москве правительство Башара Асада Запад обвинял в применении химического оружия. Безотносительного того, применялось ли оно на самом деле (в Сирии и России это опровергали), власть Асада таким образом пытались выставить террористической.

В случае повторения сирийской истории на Донбассе, она в теории может затруднить российское вмешательство, если начнется наступление ВСУ. По крайней мере, так могут видеть замысел авторов провокации в Москве.

Еще одна версия разговоров о химатаке - это некая превентивная мера Москвы, которая пытается заставить американцев опровергать и оправдываться насчет своих планов по военной или экологической провокации на Донбассе (если она действительно задумана).

Вне зависимости от степени правдоподобности подобных заявлений следует констатировать, что ситуация на Донбассе и вообще вокруг Украины (да и в целом в Восточной Европе) сейчас крайне напряжена.

И любая провокация с любой стороны может иметь эффект спички, зажженной у бочки с порохом. Что скорее всего понимают на Западе.

НАТО и США хотят переговоров

После громких заявлений Путина и Шойгу в США и НАТО заявили о готовности вести переговоры с Россией и предложили провести их в январе.

"Мы готовы вести диалог. И в моих намерениях - созвать заседание Совета НАТО-Россия в начале следующего года, сесть за стол переговоров и обсудить очень серьезные вопросы с Россией", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Одновременно с этим советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ.

Похожее заявление сегодня сделала и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Она заявила журналистам на специальном брифинге, что "США готовы к дипломатическому взаимодействию по множеству каналов, включая двустороннее взаимодействие, Совет Россия - НАТО и ОБСЕ".

То есть американцы и Альянс готовы к переговорам с Россией уже сейчас. И это скорее всего хороший знак после предложений Москвы, которые многие назвали ультиматумом.

В то же время, учитывая очевидную неприемлемость ряда пунктов "русского плана" для Запада, опасность эскалации остается.

Москва сегодня устами Путина и Шойгу сегодня снова предельно жестко сформулировала свои "красные линии", за которые "некуда отступать". Поэтому возвращение к прежнему формату сосуществования России с НАТО, а главное - Украиной видится крайне проблематичным.