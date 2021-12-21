Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Донецкой области работают представители американских частных военных компаний (ЧВК), а в Авдеевку и Красный Лиман и доставили резервуары с химикатами.

Об этом Шойгу сказал на заседании коллегии Минобороны РФ, пишет "Интерфакс".

"Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям", - заявил Шойгу.

Также он рассказал, что для провокаций в Авдеевку и Красный Лиман доставили резервуары с неустановленными химическими компонентами.

"Не снижается число обстрелов украинскими военнослужащими мирных кварталов Донбасса и позиций "народной милиции" "ЛНР" и "ДНР", провоцируя их на ответные действия", - сказал российский министр.

Напомним, ранее в "ДНР" заявили, что ВСУ разместили танки и БТР в селах Донбасса.

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