Представитель "Народной милиции" "Донецкой народной республики" заявил, что украинские вооруженные силы разместили в населенных пунктах Донбасса танки и бронетранспортеры. Об этом он сообщил журналистам.

Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что среди обнаруженной техники и вооружения были БТР-70, танки Т-64, танки Т-80 и зенитная самоходная установка "Тунгуска". Часть танков в количестве 20 единиц была замечена на железнодорожной станции города Красноармейск в Донецкой области.

Ранее "Страна" приводила обвинения со стороны Москвы в том, что Украина готовит силовое решение вопроса Донбасса, а в перспективе и Крыма. И что американцы в этом Киеву помогают, накачивая вооружением и позволяя саботировать Минские соглашения, превращая Украину в военный плацдарм против России. Мы разбирались, чем вызваны такие заявления.

Также мы писали, что в Одесской области прошли учения 35-й отдельной бригады морской пехоты. Морпехи деблокировали захваченные здания, находили склады с оружием и зачищали врагов, причем роли врагов играли люди с удостоверениями с фото бывшего главы "ДНР" Александра Захарченко.