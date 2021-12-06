"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что политика нынешнего президента Украины Владимира Зеленского может привести к полномасштабным боевым действиям на территории Донбасса.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Ситуация, по сути, деградирует. Порошенко (бывший президент Украины) с большим политическим опытом, он делал это филигранно — то есть Минский процесс не выполнялся, но по крайней мере это было в каких-то там рамках", — объясняет Пушилин.

По его словам, при Зеленском "все пошло вообще вразнос".

"И на самом деле это тенденции опасные, которые могут в конечном счёте привести к полномасштабным боевым действиям", - сказал Пушилин.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения на Донбассе одна из самых серьезных с 2014-2015 годов. Кроме того, глава "ДНР" считает, что необходимо начать диалог с президентом Украины "о соседстве".

В то же время Пушилин говорил о том, что он не исключает возможности обращения за помощью к России в том случае, если Украина решить реализовать силовой сценарий на Донбассе. После чего он уточнил, что может обратиться за помощью не только к РФ, но и к Беларуси.