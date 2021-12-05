"Глава Донецкой народной республики" ("ДНР") Денис Пушилин объяснил причину, по которой "республики" Донбасса не могут объединиться.

Об этом сообщает агентства "Спутник".

Пушилин заявил, что главной причиной, почему "ДНР" и "ЛНР" не могут объединиться, являются Минские соглашения.

"Так как в них указан состав подписавших, объединение республик даст Украине повод их переписать. Но если потребуется, мы проработаем вопрос с объединением", — добавил "глава ДНР".

Напомним, летом Денис Пушилин назвал нецелесообразным объединение "ДНР" с "ЛНР", так как это может повлечь за собой ущерб переговорному процессу по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. В то же время он заявил - "здравый смысл подсказывает", что большая страна "это лучше".

Ранее "глава республики" также рассказал, что ему "не хватает" Харькова, Одессы, Днепра и других городов для противостояния с Киевом.