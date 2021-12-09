Вооруженные силы Украины получили военную помощь от Литвы. Министр национальной обороны этой страны Арвидас Анушаускас прилетел в Киев с рабочим визитом, в среду, 8 декабря, чтобы передать военнослужащим бронежилеты и баллистические пояса.

Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Я прибыл в Киев, где передаю первую часть военной помощи Украине", - написал он.

По соглашению с литовским правительством Вооруженным силам Украины передали бронежилеты и баллистические пояса.

Напомним, в сентябре власти Литвы заявили о намерении передать Украине около 490 бронежилетов на общую стоимость в 617,8 тысячи евро. Говорилось также и о баллистических поясах стоимостью 59,3 тысячи евро. Министерство обороны Литвы подготовило проект постановления правительства, согласно которому Украине безвозмездно будет передана помощь.

Также мы писали, в октябре в Украину прибыл самолет с грузом международной технической помощи от Соединенных Штатов Америки. Украина получила от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения.

Кроме того, сообщалось, что в отредактированном оборонном бюджете США на военную помощь Киеву выделили $300 миллионов.