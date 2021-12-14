В Одесской области прошли учения 35 отдельной бригады морской пехоты им. Михаила Остроградского. Морпехи деблокировали захваченные здания, находили склады с оружием и "зачищали" остатки "соперников" в сельской местности. Между тем, под лицами "врагов" маскировались также морпехи с удостоверениями выдуманных людей с фото экс-президента Украины Виктора Януковича и экс-"главы "ДНР" Александра Захарченко.

Об этом сообщает пресс-служба 35 отдельной бригады морской пехоты им. Михаила Остроградского в Facebook.

"На этот раз морские пехотинцы отработали действия в составе ротных тактических групп. По легенде учений сводная тактическая группа получила приказ провести рейдовые действия в рамках стабилизационной операции. В частности, морские пехотинцы должны деблокировать захваченные незаконными вооруженными формированиями административные здания, выявить и ликвидировать хранилище оружия и материально-технических средств, а также зачистить остатки вооруженных групп в определенном районе сельской местности", - говорится в сообщении.

Пресс-служба бригады опубликовала "документы", с которыми проходили учения. Это картонки, стилизованные под военные билеты. В одном из них фото бывшего "главы ДНР" Александра Захарченко (подписан как Александр Петушков), во втором - снимок экс-президента Украины Виктора Януковича (подписан как Виктор Якубович). У обоих указана национальность "русский", оба "врага" указаны как уроженцы городов Донбасса - Брянка (Луганская обл.) и Донецк.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что флагманский корабль США Mount Whitney покинул Черное море после учений с союзниками и партнерами по НАТО.

"Страна" также писала о том, что более 10 тысяч военнослужащих мотострелковых соединений Южного военного округа РФ (ЮВО) были направлены на полигоны юга Российской Федерации для подготовки к зимним учениям.

Кроме того, сегодня, 14 декабря, Верховная Рада Украины разрешила допуск иностранных военных в Украину для участия в учениях в 2022 году. За соответствующее решение проголосовали 318 нардепов.