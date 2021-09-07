Президент России Владимир Путин отправился на несколько дней отдыхать в сибирскую тайгу вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова.

Ранее глава соседнего государства принял участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, после чего посетил Амурскую область, где осмотрел строительство объектов космодрома "Восточный". А затем поехал отдыхать.

Где именно он находится с Шойгу, Песков не уточнил.



"Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее", - коротко сказал Песков.



По его словам, Путин вернется в Москву уже 8 сентября после полудня.

Песков предположил, что во время этой поездки Путин может обсудить с Шойгу инициативу последнего о строительстве новых городов в Сибири.

В последний раз Путин проводил выходные в Сибири вместе с Шойгу 21 марта.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Кремля готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и что российско-украинские отношения нужно налаживать.