Для развития российского государства нужно строить новые центры и города. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу министра обороны Сергея Шойгу, который предложил построить в Сибири несколько крупных городов.

Его слова передает "РИА Новости".

По его словам, нужно строить новые города и развивать уже существующие, что является одним из приоритетов российского правительства.

Напомним, в начале августа Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу выступил с резонансным заявлением. Он предложил с нуля построить в Сибири несколько современных мегаполисов и перенести в один из них даже столицу России. По мнению министра в Сибири необходимо практически с нуля возвести три или пять крупных мегаполисов, которые стали бы экономическими центрами. Он считает, что каждый из городов должен отвечать за ту или иную сферу деятельности.

Позже министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что возведение новых городов в суровом краю можно сделать до 2030 года и за приемлемые деньги. Строительство начнется в 2022 году. Первый из новых городов на карте России может появиться в Минусинской котловине.