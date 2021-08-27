Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на скандал с появлением в ФРГ предвыборных плакатов 1949 года, на которых Калининградская область нарисована в составе Германии. По словам Пескова, он не сомневается, что официальный Берлин признает территориальную целостность РФ.

Его слова приводит ТАСС.

Песков сообщил, что в Кремле видели сообщения СМИ о скандале с плакатами и восприняли их негативно, отрицательно.

Однако на вопрос, какие Москва может приняты меры в ответ на поползновение на территориальную целостность России, ответил, что плакаты не имеют отношения к позиции официального Берлина.

"Но, конечно, очень важно понимать такие территориальные устремления определенных политических сил Германии", - добавил Песков.

Копии листовок 72-летней давности с Калининградской областью и Польшей составе Германии появились на улицах города Тетеров, что в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Как писала немецкая пресса, плакаты стали частью предвыборной кампании блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Но представитель ХДС опроверг эту информацию.

Ранее "Страна" писала, что выборы в немецкий Бундестаг пройдут 26 сентября, и приводила свежие рейтинги партий.

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