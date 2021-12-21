Президент России Владимир Путин заявил, что если инфраструктура НАТО появится в Украине, то подлетное время ракет значительно сократиться.

Об этом глава государства сказал во время выступления на расширенной коллегии Минобороны РФ, пишет "Фонтанка".

"Если инфраструктура НАТО будет двигаться дальше и появится в Украине, подлетное время ракет сократится до 7–10 минут, а гиперзвукового оружия - до 5", - сказал Путин.

Кроме того, российский президент заявил, что Москва готова "предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США".

Напомним, Министерство иностранных дел России опубликовало стратегическое предложение РФ к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности, в котором содержится двенадцать пунктов. В одном из них говорится об исключении дальнейшего расширения Альянса и присоединения к нему Украины: "Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии".

О том как отреагировали на такое предложение России, в Европе и США и почему обостряется риторика Москвы подробно разбиралась "Страна".