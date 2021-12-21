Прошло три дня с тех пор, как Россия опубликовала свои предложения к американцам по вопросам стратегической стабильности.

Многие их уже окрестили ультиматумом. Кремль требует не только не расширять НАТО на восток (как ранее анонсировали в РФ), но и вывести угрожающие России вооружения и силы из стран Восточной Европы - как тех, которые уже состоят в Альянсе, так и Украины. А также юридически закрепить обязательства больше их там не размещать.

В противном случае Москва оставляет за собой право на военный ответ - не уточняя, что имеется в виду.

Ситуация экстраординарная еще и потому, что Кремль сделал свои предложения полностью публичными. Вынуждая оппонентов столь же публично принять эти условия или отказаться.

То есть кулуарно договариваться с Западом Россия уже не хочет, что говорит о высочайшей степени недоверия.

Из Европы и Америки уже начала поступать первая реакция, которая дает представление о процессах, идущих в стане союзников по НАТО. Параллельно Москва повышает ставки, наращивая жесткую риторику и требуя ответа быстрее.

"Страна" разобралась, что сейчас происходит с "ультиматумом" России к США.

Что говорят на Западе

"Страна" уже публиковала первые реакции американских СМИ на предложения России. Общий тон был таким: у восточного фланга НАТО они вызовут полное неприятие, остальные же члены Альянса точно готовы будут рассматривать те или иные пункты.

Собственно, так и произошло. Ряд натовских стран - Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Дания, Норвегия и Исландия - заявили, что предложения Путина неприемлемы. Нечто подобное традиционно звучит и со стороны чиновников Альянса.

"Мы никогда не пойдем на компромисс ни в отношении безопасности своих союзников, ни в отношении права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу", - озвучил позицию генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Но понятно, что не эти точки зрения будут решающими. Последнее слово - за США и крупнейшими локомотивами Западной Европы. Такими как Германия, Франция и Великобритания.

В Германии новый министр обороны Кристине Ламбрехт заявила, что на этой неделе НАТО начнет внутренние консультации по поводу российских предложений. При этом последовал ряд оговорок, что Москва ничего Альянсу диктовать не может, а в случае вторжения в Украину необходимо вводить санкции.

Правда, в качестве таковых Ламбрехт предложила запретить Путину и его окружению шопиться на Елисейских полях в Париже. Что поставило вопросы о том, насколько адекватно вообще воспринимают в Берлине обстановку - или же там просто троллят саму идею усиления санкций.

Из США заявления звучали более сдержанные. Спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что предложения России американцы обсудят со своими союзниками по НАТО, и выразила надежду, что договориться получится.

"Нам удавалось взаимодействовать с Россией по стратегическим вопросам на протяжении десятилетий в самых разных форматах... Нет причин, по которым мы не сможем сделать это в нашем стремлении к уменьшению нестабильности", - сказала Псаки.

Впрочем, политические оппоненты Байдена в США уже требуют отказать России - например, сенатор-республиканец Джим Риш. Правда, он тут же заявил, что отказ Россия воспримет как повод напасть на Украину.

Параллельно в Штатах идут процессы, связанные с "Северным потоком - 2". Американские СМИ пишут, что за санкции против трубопровода может в январе все-таки проголосовать Сенат - якобы такую сделку заключили республиканцы и демократы (республиканцы пообещали разблокировать назначение послов).

Тем не менее российско-американская потенциальная сделка пока не отброшена. Так, уже несколько раз после передачи предложений России созвонились внешнеполитический помощник Путина Юрий Ушаков и советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Вашингтон, получивший от Москвы перечень предложений России о договорах по гарантиям безопасности, намерен передать ей свой список беспокойств.

А 20 декабря на брифинге спикер Госдепа США Нед Прайс заявил, что Америка представит России свой список "обеспокоенностей" в ответ на предложения по гарантиям безопасности.

"Как все знают, Россия озвучила свой список беспокойств из-за действий США и НАТО. Мы вместе с европейскими союзниками и партнерами намерены представить свои беспокойства действиями России. Действиями, которые, как мы видим, вредят нашим общим интересам и ценностям", - сказал Прайс.

По его словам, США готовы обсуждать с Россией проблемы безопасности в Европе, но конкретных шагов в этом направлении нет.

"Мы ясно сказали, что готовы к дипломатической работе по разным каналам. Но пока сообщить мне не о чем. Россия представила свои беспокойства, у нас есть свои. Когда мы будем иметь дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим", – сказал Прайс.

То есть, с одной стороны, американцы, к которым адресовалась Москва, не сказали нет и дают понять, что рассматривают предложения всерьез (и даже готовят встречные предложения). С другой - на Западе их многие воспринимают как "дерзость России", судя по тональности НАТО и отдельных его стран.

Особенно нервно реагируют в Брюсселе, которому определенно не нравится, что Россия демонстративно договаривается напрямую с американцами. Целый блог по этому поводу написал вчера глава европейской дипломатии Жозепп Боррель.

Главная его мысль - ЕС должен быть полноправным участником этих переговоров. Чего, видимо, пока нет, несмотря на все обещания американцев советоваться с союзниками.

Риторика Москвы обостряется

На фоне этих разноплановых заявлений с Запада - негативных или просто неконкретных - в России начали усиливать нажим.

Еще в пятницу замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российские предложения - "не меню в ресторане", а комплексный документ, из которого нельзя произвольно вычеркивать пункты. Кстати, именно после этих слов проект стали оценивать как "ультиматум", хотя власти РФ от такой формулировки открещиваются.

Но со вчерашнего дня ультимативный характер требований стал проявляться сильнее.

Еще один заместитель Лаврова - Александр Грушко - заявил в воскресенье о создании "режима контругроз", если США не пойдут на переговоры по очерченным Россией "красным линиям".

"Мы как раз даем понять, что мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. А если этого не получится, то мы уже обозначили им, тогда мы тоже перейдем в вот этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие решения, почему мы разместили такие системы", - сказал дипломат.

Он сказал, что своими предложениями "мы бросили камень в болото". "Надо чтобы задумались, наконец, и европейцы, если они не хотят превратить свой континент в арену вот такого военного противостояния".

20 декабря Москва потребовала срочный ответ Вашингтона на предложения по безопасности. Рябков заявил, что ситуация сейчас сложная, поэтому промедление недопустимо.

"Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. Поэтому мы не можем медлить и готовы сразу приступить к переговорам", - сказал Рябков.

По словам дипломата, Москва допускает положительное развитие отношений с США в случае, если Вашингтон пойдет навстречу по предложенным гарантиям безопасности.

Другой представитель МИД РФ - также замглавы ведомства, Андрей Руденко увязал появление "ультиматума" с Украиной. По его словам, Москву озвучить такие предложения побудило "достижение Украиной определенной точки кипения, которая действительно вынуждает к принятию определенных радикальных шагов".

При этом дипломат сделал оговорку, что не стал бы выделять Украину как-то особенно в соответствующем контексте.

"У нас есть и другие страны, граничащие с Российской Федерацией, где подлетное время для ударных систем составляет 4-5 минут. В Украине таких подлетных расстояний пока нет. Просто наша реакция - это превентивная мера, которая предупреждает о том, что в случае развития определенных сценариев с нашей стороны будут предприняты определенные шаги, о которых мы сейчас не распространяемся и говорим только в общем плане, называя эти вещи военными шагами и военно-техническими решениями", - добавил Руденко.

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил о "военном ответе" Москвы в случае, если НАТО "продолжит наступать на болевые точки".

"Все всё прекрасно понимают, наступает в отношениях России и НАТО момент истины. Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться... Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива - это военно-технический и военный ответы России".

Что именно Гаврилов подразумевает под "военным ответом", он не объяснил. Но в таком же роде высказывались и другие российские чиновники.

21 декабря Гаврилов конкретизировал, что Россия ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Украине и в Грузии.

"Лиса больше лазить в курятник не будет, потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав", - сказал он, подразумевая под лисой Запад.

На федеральных каналах заявления звучат гораздо жестче. На ток-шоу и топовые медиаменеджеры обсуждают возвращение ко временам Карибского кризиса, когда СССР и США оказались на грани ядерной войны.

"Если речь пойдет о вступлении Украины в НАТО или военном освоении территории Украины, то мы поставим свой ствол пистолета к виску США. У нас есть возможность военно-техническая, у России лучшее оружие в мире, гиперзвуковое", - заявил гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

"С таким же подлетным временем, каким будет обладать американское оружие или британское оружие с территории Украины до Москвы, до территории России. Это будет ситуация Карибского кризиса, но уже с другим подлетным временем", - сказал журналист.

На вопрос, готова ли Россия применить силу для защиты своих "красных линий", он ответил: "100%. Потому что для России это вопрос жизни и смерти".

Также довольно часто на российском ТВ в последние дни звучит нарратив, что за спиной России сейчас Китай - чем и объясняется уверенная риторика Москвы в отношении Запада и готовность пойти с ним на полный разрыв отношений.

В ответ на упреки в чрезмерности требований, звучат ответы, что не российские войска и вооружения находятся у границ США, а наоборот. И любой диалог должен начинаться с того, что стороны снимут взаимную военную угрозу.

Сработает ли "ультиматум" России?

По первой реакции Запада на предложения Москвы видно, что приняты в полном объеме они скорее всего не будут. И в России наверняка об этом знали.

"Русский план" выписан так, чтобы Запад при его реализации открыто отказался от своих геополитических позиций. Чего скорее всего не произойдет.

Тогда каких целей добивается российская дипломатия, наращивая жесткую риторику? План видится примерно следующим:

1. В случае готовности американцев и НАТО вести серьезный разговор с Россией - сразу поднять ставки и определить круг вопросов, которые интересуют Москву. Не дав заболтать этот процесс и превратить его в многолетние консультации.

2. Для этого Западу показывают, что нынешние предложения - "момент истины", и если его упустить, наступят уже необратимые процессы. Какие именно - это как раз говорится максимально неконкретно. Но судя по тому, что заявляется прямо или через государственные СМИ - речь идет:

- о размещении ядерного и гиперзвукового оружия России в чувствительных точках для США и стран Альянса. По сути - о возвращении к ядерному противостоянию времен холодной войны.

- о военном решении украинского вопроса, если с территории Украины Россия увидит угрозы, либо Киев попытается наступать на Донбассе.

- о выходе на стратегический союз с Китаем и формирование с ним антизападного блока, по сути нового Варшавского договора.

То есть Россия окончательно выпадет из орбиты влияния Запада, что очень серьезно усилит позиции Китая.

3. В случае отказа Запада, он прозвучит так же публично, как и предложения Москвы. И это будет аргументом для России, чтобы обосновать свои дальнейшие шаги.