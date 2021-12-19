Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс никогда не пойдет на компромисс ни в отношении безопасности своих союзников, ни в отношении права каждой страны, включая Украину, на вступление в альянс.

Об этом он сообщил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Мы никогда не пойдем на компромисс ни в отношении безопасности своих союзников, ни в отношении права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу. Это фундаментальные принципы, которые были подтверждены не только Североатлантическим союзом, но также и Россией, подписавшей такие документы, как Хельсинкский Заключительный акт 1975 года или Парижская хартия 1990 года", - заявил Столтенберг.

Он также добавил, что Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя согласно Уставу ООН.

"У нее есть право просить помощи для достижения этой цели, и я не понимаю, как это угрожает России, которая является агрессором в этом конфликте", - добавил генсек альянса.

Йенс Столтенберг также заявил, что в случае военного вторжения России в Украину РФ придется заплатить "высокую цену".

"Будут более жесткие экономические и политические санкции, и мы обеспечим безопасность каждой из наших стран-участниц", - добавил Столтенберг.

Напомним, вчера Министерство иностранных дел РФ опубликовало стратегическое предложение России к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В него вошли 12 пунктов, в том числе исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

В свою очередь заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ назвал условие для начала переговоров представителей альянса с Россией о гарантиях безопасности, на которых настаивает Москва. В Североатлантическом альянсе заявили, что РФ сперва обязана добиться деэскалации ситуации c Украиной.

Ранее в Министерстве обороны Украины также прокомментировали заявление президента Российской Федерации Владимир Путин о желании получить письменные гарантии по невступлению Украины в НАТО.