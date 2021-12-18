В Министерстве обороны Украины это прокомментировали заявление президента Российской Федерации Владимир Путин о желании получить письменные гарантии по невступлению Украины в НАТО.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анны Маляр в эфире "24 канала".

"Мы все понимали, что именно это он преследует, просто это не озвучивали напрямую. Сейчас, очевидно, ставки увеличились и теперь он позволяет себе говорить откровенно то, что все и так понимали. Это очень серьезная и агрессивная заявка", - объяснила она.

По словам Маляр, Украина не будет отказываться от этих стремлений и российский президент это очень хорошо осознает. И именно поэтому усложняет любой переговорный процесс таким требованием.

"Если цель - усложнить процесс, выбить из равновесия другую сторону, завести ее в тупик, поставить перед серьезным вызовом, то я могу предположить, что такую ​​тактику могут использовать - чтобы выиграть что-то меньше, выставляют большее требование", - заявила она.

Напомним, вчера Министерство иностранных дел РФ опубликовало стратегическое предложение России о к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности. В него вошли 12 пунктов, в том числе исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

В свою очередь заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ назвал условие для начала переговоров представителей альянса с Россией о гарантиях безопасности, на которых настаивает Москва. В Североатлантическом альянсе заявили, что РФ сперва обязана добиться деэскалации ситуации c Украиной.

В связи с этим "Страна" разбирались, как может отреагировать Запад и чего ждать дальше Украине.